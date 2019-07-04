Спортивный директор «Зенита» рассказал о трансферных планах клуба

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Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о трансферных планах клуба на летнее межсезонье.
Спортивный директор «Зенита» рассказал о трансферных планах клуба
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«Я не буду называть конкретные цифры, но, конечно, мы должны сделать приобретения, которых требует уровень Лиги чемпионов. Кроме того, наша задача — защитить чемпионский титул. Думаю, «Зенит» возьмёт трёх-четырёх новичков. Пока не хотел бы конкретизировать, на какие позиции», — приводит слова Рибалты «Чемпионат».

В летнее трансферное окно 2019 года «Зенит» ещё не приобретал игроков, но при этом команду покинули сразу шестеро футболистов — Андрей Панюков, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Юрий Лодыгин и Клаудио Маркизио. Александр Анюков завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» расторг контракт с Клаудио Маркизио.

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