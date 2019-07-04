Архипова-фон Калманович считает, что сборная России может выиграть Евробаскет-2019

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года в составе сборной России по баскетболу Анна Архипова-фон Калманович поделилась ожиданиями от матча национальной команды со сборной Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.

«Во всем есть закономерность. Но слушайте, почему вы считаете Испанию фаворитом? Я бы вообще поставила 50 на 50 или даже 51 на 49 в пользу наших. Испанки традиционно являются фаворитами, этот груз нести тоже нелегко. А наши девчонки на подъёме, на них ничего не давит. У нас хороший сбалансированный состав на самом деле. И все они сейчас осознают, что пан или пропал. Либо входим в четвёрку и уже точно бьёмся за медали, либо турнир за пятое — восьмое места и возможная олимпийская путёвка», — приводит слова Архиповой-фон Калманович «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что нынешняя сборная России способна завоевать золото чемпионата Европы.

«Я всегда верю в победу. Я знаю, что девочки тоже приехали сюда за победой. Обстоятельства могут сложиться по-разному, но я буду счастлива, когда мы уедем с медалями», — добавила прославленная спортсменка.

Матч Испания — Россия состоится 4 июля, начало — в 16:00 мск. Полуфиналисты турнира и две лучшие команды четвертьфиналов получат прямую путёвку на Олимпийские игры — 2020 в Токио.

Ранее глава РФБ высказал мнение, что женская сборная России состоялась как команда.