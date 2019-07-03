Глава РФБ: женская сборная России состоялась как команда

Короткая ссылка
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отреагировал на выход женской сборной России в четвертьфинал чемпионата Европы, который проходит в Сербии и Латвии.
Глава РФБ: женская сборная России состоялась как команда
  • РИА Новости

«Поздравляю наших девушек и крайне рад за них. Они попали в очень сложную группу, были в шаге от вылета. Со всех сторон на них оказывалось серьёзное давление. Но они с честью вышли из тяжёлой ситуации», — цитирует главу организации официальный сайт РФБ.

Он подчеркнул, что женская национальная команда обладает большим талантом, но в то же время очень нестабильна. 

«Рад за весь коллектив этой сборной, всех людей, кто имеет к ней отношение. Они молодцы! Считаю, что они уже состоялись именно как команда», — добавил Кириленко.

В 1/4 финала россиянки сыграют с Испанией.

Ранее женская сборная России обыграла Италию и вышла в 1/4 Евробаскета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить