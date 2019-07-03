Глава РФБ: женская сборная России состоялась как команда

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отреагировал на выход женской сборной России в четвертьфинал чемпионата Европы, который проходит в Сербии и Латвии.

«Поздравляю наших девушек и крайне рад за них. Они попали в очень сложную группу, были в шаге от вылета. Со всех сторон на них оказывалось серьёзное давление. Но они с честью вышли из тяжёлой ситуации», — цитирует главу организации официальный сайт РФБ.

Он подчеркнул, что женская национальная команда обладает большим талантом, но в то же время очень нестабильна.

«Рад за весь коллектив этой сборной, всех людей, кто имеет к ней отношение. Они молодцы! Считаю, что они уже состоялись именно как команда», — добавил Кириленко.

В 1/4 финала россиянки сыграют с Испанией.

Ранее женская сборная России обыграла Италию и вышла в 1/4 Евробаскета.