Знаменосец сборной России на церемонии закрытия Европейских игр рассказал о весе флага

Знаменосец сборной России на церемонии закрытия Европейских игр стрелок Сергей Каменский рассказал, насколько тяжёлым был флаг страны.

«Буквально за день мне сообщили о том, что буду знаменосцем. Удивился, но в то же время обрадовался. Для меня нести флаг на церемонии закрытия было большой честью. Это очень эмоционально. Что тяжелее: флаг или винтовка? Флаг практически ничего не весил, его можно было нести одной рукой. А оружие у нас тяжёлое. Малокалиберные винтовки, из которых стреляем, весят до восьми килограммов», — заявил стрелок в интервью RT.

Ранее Каменский рассказал о тяжёлых погодных условиях во время проведения Европейских игр.