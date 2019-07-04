Знаменосец сборной России на церемонии закрытия Европейских игр рассказал о весе флага

Короткая ссылка
Знаменосец сборной России на церемонии закрытия Европейских игр стрелок Сергей Каменский рассказал, насколько тяжёлым был флаг страны.
Знаменосец сборной России на церемонии закрытия Европейских игр рассказал о весе флага
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Буквально за день мне сообщили о том, что буду знаменосцем. Удивился, но в то же время обрадовался. Для меня нести флаг на церемонии закрытия было большой честью. Это очень эмоционально. Что тяжелее: флаг или винтовка? Флаг практически ничего не весил, его можно было нести одной рукой. А оружие у нас тяжёлое. Малокалиберные винтовки, из которых стреляем, весят до восьми килограммов», — заявил стрелок в интервью RT

Ранее Каменский рассказал о тяжёлых погодных условиях во время проведения Европейских игр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить