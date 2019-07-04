Двукратный чемпион Европейских игр: из-за жары в Минске все испытывали дискомфорт
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- РИА Новости
«Жарко было не только мне. Все стреляли в одинаковых условиях. Все испытывали дискомфорт, неудобства. Может быть, поэтому не все справились. Я сумел более или менее адаптироваться и старался отработать технично, показать ту стрельбу, к которой был готов», — заявил Каменский в интервью RT.
Также спортсмен отметил, что в целом остался доволен итогами Игр.
«Всё прошло замечательно, я доволен. Мы провели хорошую подготовку, очень долгую и кропотливую. Решили множество проблем в ходе неё, и я вышел на пиковую, максимально доступную форму. Отсюда и очень хорошие результаты», — добавил Каменский.
Ранее стало известно, что Краков может отказаться от проведения Европейских игр — 2023.