Польский город Краков может отказаться от проведения Европейских игр 2023 года.

По словам мэра Кракова Яцека Майхровского, которые приводит Wyborcza, пока нет никакой официальной информации по финансированию соревнований, поэтому проведение турнира может оказаться под вопросом.

«Мы не можем допустить ситуации, при которой город будет вынужден платить за пребывание приехавших на Игры 12 тыс. человек», — добавил глава города.

Краков был единственным кандидатом на проведение Европейских игр — 2023.

Ранее стало известно, что Екатеринбург примет летнюю Универсиаду-2023.