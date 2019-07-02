Краков может отказаться от проведения Европейских игр — 2023

Короткая ссылка
Польский город Краков может отказаться от проведения Европейских игр 2023 года.
Краков может отказаться от проведения Европейских игр — 2023
  • ©pixabay.com

По словам мэра Кракова Яцека Майхровского, которые приводит Wyborcza, пока нет никакой официальной информации по финансированию соревнований, поэтому проведение турнира может оказаться под вопросом.

«Мы не можем допустить ситуации, при которой город будет вынужден платить за пребывание приехавших на Игры 12 тыс. человек», — добавил глава города.

Краков был единственным кандидатом на проведение Европейских игр — 2023.

Ранее стало известно, что Екатеринбург примет летнюю Универсиаду-2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить