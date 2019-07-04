Соловьёв избран председателем совета директоров ФК «Динамо»

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Пресс-служба московского футбольного клуба «Динамо» сообщила об итогах заседания обновлённого совета директоров.
Соловьёв избран председателем совета директоров ФК «Динамо»
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Председателем совета директоров клуба был избран первый заместитель президента-председателя правления «Банк ВТБ» Юрий Соловьёв.

Отмечается, что в состав совета директоров московского клуба также вошли Юрий Белкин, Сергей Степашин, Дмитрий Пьянов и Дмитрий Гафин.

Помимо этого на заседании обсуждались принципы и критерии формирования клубного менеджмента, а также транферная политика клуба.

Ранее сообщалось, что Газзаев считает нецелесообразным расширение РПЛ за счёт зарубежных клубов.

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