Газзаев уверен, что Глушаков сможет усилить игру «Ахмата»

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев высказал мнение о переходе бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в «Ахмат».

«В «Спартаке» вокруг Глушакова сложилась такая ситуация, что иного решения быть уже просто не могло. А в том, что Денис усилит «Ахмат», у меня нет никаких сомнений», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Глушаков — очень опытный футболист и понимает, чего от него ожидают в новой команде.

«Глушакову не надо никому ничего доказывать, но приносить пользу новой команде крайне важно», — добавил специалист.

29 июня Глушаков подписал с «Ахматом» соглашение по схеме «1 + 1». С 2013 по 2019 год 32-летний футболист выступал за московский «Спартак», с которым выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.

Ранее главный тренер «Ахмата» высказал мнение, что многие вещи вокруг Глушакова раздуты.