Тренер «Ахмата»: многие вещи вокруг Глушакова раздуты

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов заявил, что его не смущают нефутбольные вещи, происходящие вокруг новичка команды — полузащитника Дениса Глушакова.

«Я знаю Дениса очень давно. И знаю: многие нефутбольные вещи раздуты. У каждого есть свои интересы, но я на них не концентрировался. Я ориентировался на то, что знаю его как футболиста, ведь он у меня начинал», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что считает Глушакова ответственным человеком, а также подчеркнул, что ему важны профессиональные качества игрока.

«Повторю: он потерял много времени, занимаясь этими делами. Но он выдержал пресс, а это говорит о том, что у Дениса есть характер и дух», — добавил Рахимов.

29 июня Глушаков подписал с «Ахматом» соглашение по схеме «1 + 1». С 2013 по 2019 год 32-летний футболист выступал за московский «Спартак», с которым выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.

Ранее Рахимов рассказал, как в клубе решили приобрести Глушакова.