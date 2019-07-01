Тренер «Ахмата» прокомментировал переход Глушакова в команду

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, как в клубе решили приобрести бывшего капитана и полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова.

«Не раздумывали над его приобретением, пока он был в «Спартаке», потому что он не собирался никуда уходить — хотел играть в «Спартаке», болел за команду. Предложение мы сделали за день до того, как подписали контракт с Денисом. Мы искали игрока на эту позицию, так как Раванелли выбыл на долгое время», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

По его словам, он поговорил с игроком после ухода из московской команды, и тот проявил свою заинтересованность в переходе.

«Он может проявить себя здесь и уйти от всех «известных» моментов. В Грозном будут меньше говорить на эту тему, он больше сконцентрируется на футболе. Я считаю, что он много времени потерял, ему надо вернуться в футбол и сфокусироваться на игре. Мы постараемся помочь ему, а он постарается проявить свои лучшие качества», — добавил Рахимов.

29 июня Глушаков подписал с «Ахматом» соглашение по схеме «1 + 1». С 2013 по 2019 год 32-летний футболист выступал за московский «Спартак», с которым выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.

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