СМИ: Сампаоли отказался возглавить сборную Эквадора по футболу

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Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли ответил отказом на предложение стать главным тренером сборной Эквадора по футболу.
СМИ: Сампаоли отказался возглавить сборную Эквадора по футболу
  • Reuters

Как сообщает TNT Sports, 59-летний тренер отказался от предложения, и предпочёл продолжить работу в бразильском клубе «Сантос» который он возглавил после увольнения из сборной Аргентины.

По информации ряда СМИ, нынешний наставник сборной Эквадора Эрнан Дарио Гомес будет уволен с занимаемой должности после провального выступления команды на Кубке Америки 2019 года — последнее, четвёртое место в группе с Уругваем, Чили, и Японией, при одной ничье и двух поражениях.

Ранее тренер сборной Перу заявил, что цель команды — победить в финале Кубка Америки.

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