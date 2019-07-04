Хоккеист «Сент-Луиса» завершил карьеру после завоевания Кубка Стэнли

Короткая ссылка
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Крис Батлер объявил о завершении карьеры.
Хоккеист «Сент-Луиса» завершил карьеру после завоевания Кубка Стэнли
  • © nhl.com/blues/

Об этом сообщает пресс-служба «Сент-Луиса».

32-летний Батлер, являющийся уроженцем Сент-Луиса, был выбран «Баффало» на драфте НХЛ 2005 года под общим 96-м номером и после трёх сезонов в составе «Сейбрз» перешёл в «Калгари Флеймз», а затем, в 2014 году, — в «Сент-Луис». По итогам сезона-2018/19 «Блюз» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что тренер «Рейнджерс» назвал Панарина одним из лучших игроков НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить