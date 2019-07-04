Хоккеист «Сент-Луиса» завершил карьеру после завоевания Кубка Стэнли

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Крис Батлер объявил о завершении карьеры.

Об этом сообщает пресс-служба «Сент-Луиса».

32-летний Батлер, являющийся уроженцем Сент-Луиса, был выбран «Баффало» на драфте НХЛ 2005 года под общим 96-м номером и после трёх сезонов в составе «Сейбрз» перешёл в «Калгари Флеймз», а затем, в 2014 году, — в «Сент-Луис». По итогам сезона-2018/19 «Блюз» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что тренер «Рейнджерс» назвал Панарина одним из лучших игроков НХЛ.