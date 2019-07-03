Тренер «Рейнджерс» назвал Панарина одним из лучших игроков НХЛ

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Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал подписание российского форварда Артемия Панарина.
Тренер «Рейнджерс» назвал Панарина одним из лучших игроков НХЛ
  • © Adam Lacy/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Панарин является частью той политики, которую мы проводим в последние полтора года. Я понимаю, услышав о громкой сделке на рынке свободных агентов, некоторые подумают, что мы сбились с курса. Но это не так, это всего лишь один из элементов этого курса. Панарин — один из лучших игроков лиги. Он играет на фланге, но также выполняет функции центрального нападающего, контролирует игру. Когда он на льду, соперник должен следить за ним постоянно, потому что он всегда опасен», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

Также Куинн добавил, что, когда в команде появляется игрок уровня Панарина, его партнёры стараются также прибавить в мастерстве.

Ранее сообщалось, что Панарина овациями встретили на домашней арене «Рейнджерс».

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