Тите: обыграть Аргентину — важнее финала Кубка Америки

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Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Аргентины в полуфинале Кубка Америки 2019 года.
Тите: обыграть Аргентину — важнее финала Кубка Америки
  • Reuters

«Обыграть Аргентину важнее финала, это был отличный матч между двумя командами с впечатляющими техническими возможностями. Месси — инопланетянин, исключительный, как в действиях с мячом, так и без него. Вы не можете нейтрализовать, уменьшить его действия без изменения структуры игры», — приводит слова Тите TNT Sports.

Сборная Бразилии обыграла Аргентину со счётом 2:0 и вышла в финал домашнего Кубка Америки, где сыграет с национальной командой Перу. Матч состоится 7 июля.

Ранее тренер сборной Перу заявил, что цель команды — победить в финале Кубка Америки.

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