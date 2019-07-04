СМИ: Лэмпард прибыл на базу «Челси» для подписания контракта

Главный тренер английского «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард прибыл в расположение лондонского «Челси» для подписания контракта.

Как сообщает The Telegraph, 41-летний специалист был замечен в Лондоне входящим на базу «Челси», где после подписания всех документов будет представлен в качестве нового главного тренера команды, за которую он отыграл 13 лет.

Лэмпард начал тренерскую карьеру в «Дерби Каунти». Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и дошла до финала плей-офф за выход в АПЛ, где проиграла бирмингемской «Астон Вилле».

Ранее сообщалось, что Коку станет преемником Лэмпарда на посту тренера «Дерби Каунти».