СМИ: Лэмпард прибыл на базу «Челси» для подписания контракта

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Главный тренер английского «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард прибыл в расположение лондонского «Челси» для подписания контракта.
СМИ: Лэмпард прибыл на базу «Челси» для подписания контракта
  • Reuters

Как сообщает The Telegraph, 41-летний специалист был замечен в Лондоне входящим на базу «Челси», где после подписания всех документов будет представлен в качестве нового главного тренера команды, за которую он отыграл 13 лет.

Лэмпард начал тренерскую карьеру в «Дерби Каунти». Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и дошла до финала плей-офф за выход в АПЛ, где проиграла бирмингемской «Астон Вилле».

Ранее сообщалось, что Коку станет преемником Лэмпарда на посту тренера «Дерби Каунти».

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