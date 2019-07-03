Экс-футболист «Манчестер Сити» назвал Стерлинга идеальным примером для молодёжи

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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Шон Райт-Филлипс заявил, что Рахим Стерлинг является идеальным примером для подражания для молодых футболистов.
Экс-футболист «Манчестер Сити» назвал Стерлинга идеальным примером для молодёжи
  • Reuters

«В прошлом сезоне Стерлинг очень впечатлил меня как на поле, так и за его пределами. Он показал, что является идеальным примером для подрастающего поколения. Люди забывают, что он ещё молод — с футбольной точки зрения совсем ребёнок. В его возрасте многие только познают игру, а он уже выглядит как опытный игрок», — заявил Райт-Филлипс в интервью American Gambler.

Экс-футболист «Манчестер Сити» добавил, что действующим чемпионам Англии не мешало бы усилить центр обороны.

Ранее Стерлинг предположил, что «Манчестер Сити» сумел бы обыграть чемпионов мира.

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