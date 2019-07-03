Стерлинг предположил, что «Манчестер Сити» сумел бы обыграть чемпионов мира
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«Если бы «Манчестер Сити» сыграл со сборной Франции, мы могли бы обыграть её. Во-первых, в клубе ты находишься ежедневно. В сборной ты бываешь лишь по семь-восемь дней. В сборной ты имеешь топ-игроков, однако тренер не работает с ними столько же, как в клубе», — цитирует Стерлинга GQ.
Также футболист выразил предположение, что если бы он тренировался со сборной Англии каждый день, то лучше бы выступал за национальную команду.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» приобрёл футболиста «Атлетико» за €70 млн.