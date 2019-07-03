Ян рассчитывает встретиться с чемпионом UFC Сехудо

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян заявил, что рассчитывает на титульный поединок с американцем Генри Сехудо за пояс в легчайшем весе.

«Стерлинг понимает, что я, как и он, являюсь сильнейшим бойцом и приду только за победой. Не считаю, что он сможет меня удивить. Пусть это будет бой за временный титул, но он достанется нам. Затем будем ждать восстановления Сехудо и тогда уже драться за основной пояс. У меня есть огромное желание это сделать, хотя ещё год назад я не мог представить, что всё будет развиваться с такой скоростью. За это время была проделана большая работа», — сказал боец в интервью в программе Raw Take.

Он подчеркнул, что на данный момент у Сехудо травма и на восстановление потребуется около шести месяцев.

«Мне бы не хотелось ждать столько времени. А Стерлинг, как и я, является претендентом на пояс. Думаю, это вполне может произойти, но всё будет зависеть от решения руководства UFC. Помимо них выше меня находятся Марлон Мораес и Рафаэл Ассунсан. Моё желание — встретиться с кем-то из них», — добавил Ян.

Ранее Ян рассказал о возможном поединке в Москве и перепалках со Стерлингом.