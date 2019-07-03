Женская сборная России по баскетболу победила в первом матче летней Универсиады

Женская сборная России по баскетболу взял верх над Румынией в первом матче группового этапа на XXX Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 59:31 в пользу российской национальной команды. В следующей игре россиянки будут противостоять сборной Аргентины 4 июля. Ранее сборная России по водному поло обыграла Францию на старте летней Универсиады.