Сборная России по водному поло обыграла Францию на старте летней Универсиады

Мужская сборная России по водному поло одержала победу над Францией на XXX Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.

© Александр Вильф

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 12:4. В следующем матче, который состоится 6 июля, россияне сыграют с командой из Южной Кореи. Ранее женская студенческая сборная России по футболу стартовала с победы на летней Универсиаде.