Сборная России по водному поло обыграла Францию на старте летней Универсиады

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Мужская сборная России по водному поло одержала победу над Францией на XXX Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.
Сборная России по водному поло обыграла Францию на старте летней Универсиады
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 12:4.

В следующем матче, который состоится 6 июля, россияне сыграют с командой из Южной Кореи.

Ранее женская студенческая сборная России по футболу стартовала с победы на летней Универсиаде.

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