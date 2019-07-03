Сборная России по водному поло обыграла Францию на старте летней Универсиады
Мужская сборная России по водному поло одержала победу над Францией на XXX Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.
- © Александр Вильф
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 12:4.
В следующем матче, который состоится 6 июля, россияне сыграют с командой из Южной Кореи.
Ранее женская студенческая сборная России по футболу стартовала с победы на летней Универсиаде.
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