Боец Ян заявил о намерении выступить на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян признался, что хочет выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

«После восстановления в ноябре — декабре обязательно проведу ещё один бой. Очень бы хотелось выступить на турнире в Москве. Думаю, каждому спортсмену приятно драться в родных стенах, это придаёт уверенности», — сказал спортсмен в интервью в программе Raw Take.

По словам Яна, ему хочется провести поединок на своей территории, несмотря на то что он готов драться в любом месте земного шара.

«Однако всегда существует проблема привыкания и акклиматизации. Пусть они испытают это на себе», — добавил боец.

Ранее Ян рассказал о своих дальнейших планах в UFC.