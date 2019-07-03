Боец Ян заявил о намерении выступить на турнире UFC в Москве
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«После восстановления в ноябре — декабре обязательно проведу ещё один бой. Очень бы хотелось выступить на турнире в Москве. Думаю, каждому спортсмену приятно драться в родных стенах, это придаёт уверенности», — сказал спортсмен в интервью в программе Raw Take.
По словам Яна, ему хочется провести поединок на своей территории, несмотря на то что он готов драться в любом месте земного шара.
«Однако всегда существует проблема привыкания и акклиматизации. Пусть они испытают это на себе», — добавил боец.
Ранее Ян рассказал о своих дальнейших планах в UFC.