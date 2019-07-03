Боец Ян заявил о намерении выступить на турнире UFC в Москве

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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян признался, что хочет выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
Боец Ян заявил о намерении выступить на турнире UFC в Москве
  • © Christian Petersen/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

«После восстановления в ноябре — декабре обязательно проведу ещё один бой. Очень бы хотелось выступить на турнире в Москве. Думаю, каждому спортсмену приятно драться в родных стенах, это придаёт уверенности», — сказал спортсмен в интервью в программе Raw Take.

По словам Яна, ему хочется провести поединок на своей территории, несмотря на то что он готов драться в любом месте земного шара.

«Однако всегда существует проблема привыкания и акклиматизации. Пусть они испытают это на себе», — добавил боец.

Ранее Ян рассказал о своих дальнейших планах в UFC.

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