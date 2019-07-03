Хохлов ответил Широкову по поводу результатов «Динамо»

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Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на слова бывшего спортивного директора клуба Романа Широкова, который выразил мнение, что со своим составом бело-голубые должны были занять более высокое место в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хохлов ответил Широкову по поводу результатов «Динамо»
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  • РИА Новости

«Да, мне стало гораздо легче работать, когда Широков покинул клуб. Я читал его последнее интервью. Дай бог ему здоровья. Отличное мнение у него. Пусть Роман потренирует. Думаю, у него это должно очень хорошо получиться, такой специалист не должен остаться без работы. Потренирует, поруководит — а потом и сравним результаты», — цитирует Хохлова «Чемпионат».

В минувшем сезоне москвичи заняли 12-е место в чемпионате России.

Ранее Хохлов заявил, что «Динамо» не рассматривало вариант приобретения Глушакова.

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