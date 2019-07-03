Лямин и Мыськив вышли в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив обыграли чилийцев Марко Гримальта и Эстебана Гримальта в третьем матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.

Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:0 (21:19, 21:13). Таким образом, Лямин и Мыськив одержали вторую победу в трёх матчах и вышли в плей-офф турнира. Ранее Семёнов и Лешуков проиграли бразильцам на ЧМ по пляжному волейболу.