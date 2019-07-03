Лямин и Мыськив вышли в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу

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Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив обыграли чилийцев Марко Гримальта и Эстебана Гримальта в третьем матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.
Лямин и Мыськив вышли в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:0 (21:19, 21:13).

Таким образом, Лямин и Мыськив одержали вторую победу в трёх матчах и вышли в плей-офф турнира.

Ранее Семёнов и Лешуков проиграли бразильцам на ЧМ по пляжному волейболу.

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