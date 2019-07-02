Семёнов и Лешуков проиграли бразильцам на ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков потерпели поражение от бразильцев Алисону и Альваро Фильо в третьем матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.

Встреча завершилась со счётом 2:0 (26:24 ,21:19) в пользу бразильского дуэта.

Таким образом, Семёнов и Лешуков заняли третье место в группе и сохранили теоретические шансы на выход в плей-офф. Согласно регламенту соревнований, в решающую стадию выходят команды, занявшие первое и второе места в группе, а также четыре лучшие пары из занявших третьи места. Оставшиеся команды поборются между собой за право продолжить выступления.

Ранее сообщалось, что Уколова и Бирлова одержали первую победу на ЧМ по пляжному волейболу.