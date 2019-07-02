Уколова и Бирлова одержали первую победу на ЧМ по пляжному волейболу
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 2:0 (21:18, 21:14) в пользу россиянок, для которых эта победа стала первой на турнире.
Таким образом, они заняли третье место в группе и сохранили теоретические шансы на выход в плей-офф. Согласно регламенту соревнований, в решающую стадию выходят команды, занявшие первое и второе места в группе, а также четыре лучшие пары из занявших третьи места. Оставшиеся команды поборются между собой за право продолжить выступления.
Ранее сообщалось, что Надежда Макрогузова и Светлана Холомина вышли в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу.