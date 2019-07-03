«Спартак» презентовал форму на сезон-2019/20
Московский футбольный клуб «Спартак» представил новые комплекты домашней и гостевой игровой формы на предстоящий сезон.
- @fcsm_official
Фото формы опубликовано на официальном сайте красно-белых.
В презентации приняли участие футболисты команды Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Ломовицкий.
Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры с китайским клубом по трансферу Фернандо
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