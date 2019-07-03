«Спартак» презентовал форму на сезон-2019/20

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Спартак» представил новые комплекты домашней и гостевой игровой формы на предстоящий сезон.
«Спартак» презентовал форму на сезон-2019/20
  • @fcsm_official
  • Twitter

Фото формы опубликовано на официальном сайте красно-белых.

В презентации приняли участие футболисты команды Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Ломовицкий.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры с китайским клубом по трансферу Фернандо

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить