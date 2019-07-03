«Спартак» презентовал форму на сезон-2019/20

Московский футбольный клуб «Спартак» представил новые комплекты домашней и гостевой игровой формы на предстоящий сезон.

Фото формы опубликовано на официальном сайте красно-белых.

В презентации приняли участие футболисты команды Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Ломовицкий.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры с китайским клубом по трансферу Фернандо