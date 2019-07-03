СМИ: «Спартак» ведёт переговоры с китайским клубом по трансферу Фернандо

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Московский футбольный клуб «Спартак» может продать бразильского полузащитника команды Фернандо в китайский «Шанхай Шеньхуа».
СМИ: «Спартак» ведёт переговоры с китайским клубом по трансферу Фернандо
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, стороны ведут переговоры по трансферу игрока. Отмечается, что китайцы имеют достаточно средств для дорогого приобретения и потребность в покупке креативного центрального хавбека.

При этом «Шанхай» рассчитывает потратить на Фернандо до €15 млн.

Бразилец перешёл в «Спартак» в 2016 году из «Сампдории». В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В минувшем сезоне он сыграл 27 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с ФАН прокомментировал трансфер Зе Луиша.

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