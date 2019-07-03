Экс-футболист «Барселоны» Туре перешёл в китайский клуб
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Клуб второго китайского дивизиона «Циндао Хайню» представил экс-футболиста «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре в качестве новичка команды. В настоящее время новый клуб ивуарийца лидирует в турнирной таблице и претендует на повышение в классе.
Последним клубом Туре был греческий «Олимпиакос», который спортсмен покинул в декабре 2018 года.
Ранее сообщалось, что определились все участники плей-офф футбольного Кубка африканских наций.