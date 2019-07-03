Экс-футболист «Барселоны» Туре перешёл в китайский клуб

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Ивуарийский полузащитник Яя Туре стал игроком китайского клуба «Циндао Хайню», который выступает во втором дивизионе национального чемпионата.
Экс-футболист «Барселоны» Туре перешёл в китайский клуб
  • © Simon Bellis/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Клуб второго китайского дивизиона «Циндао Хайню» представил экс-футболиста «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре в качестве новичка команды. В настоящее время новый клуб ивуарийца лидирует в турнирной таблице и претендует на повышение в классе.

Последним клубом Туре был греческий «Олимпиакос», который спортсмен покинул в декабре 2018 года.

Ранее сообщалось, что определились все участники плей-офф футбольного Кубка африканских наций.

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