Легкоатлет Нургалиев получил двухлетнюю дисквалификацию за допинг
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), Ильяс Нургалиев, который специализируется в беге на длинные дистанции, дисквалифицирован на два года. В допинг-пробе 23-летнего спортсмена обнаружен оксилофрин.
Срок дисквалификации Нургалиева будет отсчитываться с 10 августа 2018 года. Все результаты спортсмена после 21 июля 2018 года аннулированы.
Ранее Колобков призвал не спешить с предварительными выводами о допинговом деле 298 российских спортсменов.