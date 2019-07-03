Легкоатлет Нургалиев получил двухлетнюю дисквалификацию за допинг

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Российский легкоатлет Ильяс Нургалиев получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Легкоатлет Нургалиев получил двухлетнюю дисквалификацию за допинг
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), Ильяс Нургалиев, который специализируется в беге на длинные дистанции, дисквалифицирован на два года. В допинг-пробе 23-летнего спортсмена обнаружен оксилофрин.

Срок дисквалификации Нургалиева будет отсчитываться с 10 августа 2018 года. Все результаты спортсмена после 21 июля 2018 года аннулированы.

Ранее Колобков призвал не спешить с предварительными выводами о допинговом деле 298 российских спортсменов.

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