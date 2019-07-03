Новичок ЦСКА Шарлия рассказал, какие слова на русском языке он уже знает

Новобранец московского ЦСКА хорватский защитник Звонимир Шарлия рассказал, какие слова на русском языке он уже знает.

«Поджали», «спасибо», «доброе утро»… «Всем привет», «центральный защитник». Этого достаточно, в принципе», — цитирует игрока Sport24.

По его словам, пока он справляется со знанием английского языка, но собирается нанять репетитора по русскому. Он также признался, что пока не знает, где будет жить в Москве.

«Мне ещё предстоит найти жильё», — сказал Шарлия.

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