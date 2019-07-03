Новичок ЦСКА Шарлия рассказал, какие слова на русском языке он уже знает

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Новобранец московского ЦСКА хорватский защитник Звонимир Шарлия рассказал, какие слова на русском языке он уже знает.
Новичок ЦСКА Шарлия рассказал, какие слова на русском языке он уже знает
  • РИА Новости

«Поджали», «спасибо», «доброе утро»… «Всем привет», «центральный защитник». Этого достаточно, в принципе», — цитирует игрока Sport24.

По его словам, пока он справляется со знанием английского языка, но собирается нанять репетитора по русскому. Он также признался, что пока не знает, где будет жить в Москве.

«Мне ещё предстоит найти жильё», — сказал Шарлия.

Ранее агент Шандор Варга не исключил трансфер Фёдора Чалова из ЦСКА в летнее межсезонье.

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