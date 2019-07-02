Сергачёв: Киркоров хочет отдать ребёнка на хоккей

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Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о знакомстве со звездой российской эстрады Филиппом Киркоровым.

«Очередь выстроилась, чтобы сфотографироваться с Киркоровым, мы с Андрем Василевским тоже подошли. Кто-то сказал Филиппу, что мы — хоккеисты. Киркоров обрадовался, детей своих позвал: «Вот ваши кумиры!» Его ребёнку семь лет, Филипп думает его отдать на хоккей в Майами. Спросил контакт, к кому обратиться, мы дали нужный телефон», — цитирует хоккеиста «Матч ТВ».

Также Сергачёв вспомнил, как во время выступлений за «Монреаль Канадиенс» его партнёр Андрей Марков ставил в раздевалке песни Аллы Пугачёвой.

Ранее сообщалось, что хоккеист Кныжов подписал контракт с «Сан-Хосе».

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