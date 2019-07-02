Президент ФИФА Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью футболистки Исмаили

Руководитель Международной федерации футбола Джанни Инфантино от имени организации принёс соболезнования родственникам и близким футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили.

«Это очень печальный момент для всего футбольного сообщества, особенно во время, когда проходит чемпионат мира по футболу среди женских национальных команд. От себя и от имени ФИФА я хотел бы выразить самые искренние соболезнования семье и друзьям Флорианы, Федерации футбола Швейцарии и клубу «Янг Бойз», — цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.

2 июля в озере Комо было найдено тело пропавшей футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили, которая арендовала с подругой моторную лодку для прогулки. Впоследствии спортсменка захотела искупаться, однако так и не вынырнула на поверхность.

Ранее сообщалось, что найдено тело пропавшей швейцарской футболистки.