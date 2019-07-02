В Воркуте состоится «Арктический марафон»

Марафонский забег под названием «Арктический марафон — 2019» пройдёт 21 июля в Воркуте.

Как сообщает пресс-служба организаторов, в рамках мероприятия состоятся забеги на дистанциях 42,2, 21,1, 10 и 3 км, а также детский забег на 600 м.

Отмечается, что маршруты забегов проложены с учётом географического расположения местных достопримечательностей. По пути участникам будут встречаться объекты, представляющие природную, культурную и историческую ценность.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 1000 человек.

Ранее сообщалось, что марафон «Белые ночи» в Петербурге собрал более 11 тысяч участников.