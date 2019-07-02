Стало известно, когда начнётся демонтаж временных трибун «Екатеринбург Арены»
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«Дополнительные трибуны в этом году будут разбираться, входы на них будут закрыты. Работы могут начаться во время зимнего перерыва в Российской премьер-лиге», — приводит слова Чернова ТАСС.
Он отметил, что после демонтажа конструкций, возведённых к чемпионату мира по футболу, вместимость арены снизится до 23—24 тыс. зрителей.
Ранее сообщалось, что церемония открытия и церемония закрытия Универсиады 2023 года пройдут на «Екатеринбург Арене».