Бенитес возглавил китайский клуб «Далянь Ифан»

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Испанский специалист Рафаэль Бенитес сообщил о своём назначении главным тренером китайского футбольного клуба «Далянь Ифан».
Бенитес возглавил китайский клуб «Далянь Ифан»
  • Reuters

«После долгого пути… Мы начинаем новый вызов! Я счастлив начать этот новый проект с «Далянь Ифан», — написал Бенитес в своём Twitter.

Предыдущим клубом 59-летнего специалиста был английский «Ньюкасл Юнайтед», с которым он работал с 2016 по 2019 год. Под его руководством «сороки» после вылета в Чемпионшип сумели вернуться в АПЛ уже на следующий сезон, по итогам которого заняли 13-е место.

Ранее Бенитес рассказал, что вынудило его уйти из «Ньюкасла».

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