Бышовец рассказал, поможет ли новый лимит на легионеров развитию российских футболистов

Бывший советский футболист и тренер Анатолий Бышовец высказал мнение, окажет ли положительное влияние новый лимит на легионеров на воспитанников российского футбола.

«Придерживаюсь мнения, что в команде обязательно должны играть воспитанники клуба. Ребята, которые родились в том или ином городе, закончили местную футбольную академию. Без подобной социальной лестницы всё теряет смысл. Хочется верить в то, что перекоса в сторону засилья легионеров не повторится. Мы потеряли очень много талантливых ребят, ведь на местах игроков из юношеской и молодёжной сборных страны — иностранцы. А ведь сборные Германии и Испании, к примеру, во многом успешны именно благодаря тому, что имеют качественный и обильный приток хорошо подготовленной молодёжи. Мы должны следовать подобной схеме», — заявил Бышовец RT.

Он отметил, что слишком долгое время в России скупали игроков из других чемпионатов, жертвуя воспитанниками отечественного футбола.

«Без игровой практики в основном составе многие молодые ребята так и не смогли вырасти. Юные футболисты должны чувствовать веру тренера и понимать, что на них лежит ответственность. Конечно, купить готового и сформировавшегося иностранца проще, чем вырастить и воспитывать своего, но на практике 97% легионеров, выступавших в РПЛ, так и не оправдали возложенных на них надежд», — добавил эксперт.

26 июня РФС принял решение изменить формат лимита с «6 + 5», согласно которому на поле могли находиться не более шести иностранцев, на «8 + 17», который предусматривает восемь легионеров в заявке, но во время матча могут быть задействованы все эти игроки.

Ранее сообщалось, что казахстанский клуб «Кайрат» заинтересован в участии в РПЛ.