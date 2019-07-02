Бышовец назвал Чалова лучшим молодым игроком РПЛ

Бывший советский футболист и тренер Анатолий Бышовец высоко оценил игру форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова.

«Я выделю игрока ЦСКА Фёдора Чалова. Лично у меня есть основания полагать, что именно с его именем связано будущее нашего футбола. Вижу в нём очень большие перспективы. Я говорю и о клубе, и о нашей национальной команде. Глупо закрывать глаза на сильные качества этого молодого форварда», — заявил Бышовец в интервью RТ.

Также специалист добавил, что общественное признание стало для Чалова большим испытанием, но рано или поздно он должен был с ним столкнуться.

Ранее Бышовец рассказал об учреждении премии лучшему молодому игроку РПЛ.