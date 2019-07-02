Варламов: захотел подписать контракт именно с «Айлендерс»

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Российский вратарь Семён Варламов, перешедший из «Колорадо Эвеланш» в «Нью-Йорк Айлендерс», рассказал о причинах своего выбора.
Варламов: захотел подписать контракт именно с «Айлендерс»
  • ©Jeanine Leech/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Имел различные предложения, но захотел подписать контракт именно с «Айлендерс». Считаю, выбрал правильное место для меня и моей семьи. Решение о переходе в «Айлендерс» далось легко. Слышал много положительных отзывов от других голкиперов о директоре по вратарям Митче Корне и тренере по вратарям Пьеро Греко. Хотел с ними поработать», — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.

Также Варламов выразил уверенность, что у него сложатся хорошие отношения с другим вратарём команды Томасом Грайссом.

Ранее сообщалось, что Варламов подписал контракт с «Айлендерс».

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