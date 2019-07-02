Варламов подписал контракт с «Айлендерс»

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» объявил о подписании контракта с российским голкипером Семёном Варламовым.
Варламов подписал контракт с «Айлендерс»
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на четыре года.

Варламов был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2006 года под общим 23-м номером и после трёх лет выступлений за «Кэпиталз» присоединился к «Колорадо Эвеланш». В прошлом сезоне он сыграл в 49 матчах регулярного чемпионата, два из которых отыграл на ноль, при 91,6% отражённых бросков.

Ранее сообщалось, что Панарин стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

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