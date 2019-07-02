Бобровский: я очень счастлив присоединиться к «Флориде»
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- © Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com
«Привет, Флорида! Я очень счастлив присоединиться к команде! Жду не дождусь встречи с ребятами и момента, когда я смогу показывать свой лучший хоккей для вас», — написал Бобровский в своём Instagram.
30-летний голкипер, став свободным агентом, 1 июня подписал семилетний контракт с «Флоридой». До этого он с 2012 года выступал за «Коламбус Блю Джекетс». В минувшем сезоне он сыграл 62 матча регулярного чемпионата, в девяти из которых отстоял на ноль. Также принял участие в десяти матчах плей-офф.
Ранее сообщалось, что Бобровский стал вторым вратарём по уровню зарплаты в НХЛ.