Бобровский: я очень счастлив присоединиться к «Флориде»

Российский голкипер Сергей Бобровский, подписавший контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз», обратился к болельщикам своей новой команды.

«Привет, Флорида! Я очень счастлив присоединиться к команде! Жду не дождусь встречи с ребятами и момента, когда я смогу показывать свой лучший хоккей для вас», — написал Бобровский в своём Instagram.

30-летний голкипер, став свободным агентом, 1 июня подписал семилетний контракт с «Флоридой». До этого он с 2012 года выступал за «Коламбус Блю Джекетс». В минувшем сезоне он сыграл 62 матча регулярного чемпионата, в девяти из которых отстоял на ноль. Также принял участие в десяти матчах плей-офф.

Ранее сообщалось, что Бобровский стал вторым вратарём по уровню зарплаты в НХЛ.