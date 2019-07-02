Кантер согласился на контракт с «Бостоном»

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Турецкий центровой Энес Кантер продолжит карьеру в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс».
Кантер согласился на контракт с «Бостоном»
  • Reuters

Об этом сообщил агент 27-летнего турка Хэнк Фетич, слова которого передаёт ESPN.

Отмечается, что речь идёт о двухлетнем соглашении на $10 млн.

Кантер был выбран «Ютой» на драфте НБА 2011 года под общим 3-м номером и после четырёх сезонов в «Джаз» перешёл в «Оклахома-Сити Тандер», а затем — в «Нью-Йорк Никс». Предыдущим клубом Кантера был «Портленд Трэйл Блэйзерс», в нём с зимы 2019 года он сыграл в 23 матчах, в среднем набирая 11,4 очка, выполняя 9,6 подбора, 1,2 ассиста и 0,7 перехвата.

Ранее сообщалось, что «Майами» проведёт четырёхсторонний обмен, чтобы подписать Батлера.

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