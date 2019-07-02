ESPN: «Майами» проведёт четырёхсторонний обмен, чтобы подписать Батлера

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» намерен провести четырёхсторонний обмен, чтобы заполучить атакующего защитника «Филадельфия Сиксерс» Джимми Батлера.
ESPN: «Майами» проведёт четырёхсторонний обмен, чтобы подписать Батлера
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Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, «Майами» обменяет центрового Хассана Уайтсайда в «Портленд Трэйл Блэйзерс», защитника Джоша Ричардсона в клуб «Филадельфия Сиксерс», а защищённый пик драфта НБА-2023 в «Лос-Анджелес Клипперс», чтобы обеспечить себе подписание Батлера.

29-летний Батлер был выбран «Чикаго» на драфте НБА 2011 года под общим 30-м номером, после чего отыграл за «Буллз» восемь лет. Ещё один сезон он провёл в «Миннесота Тимбервулвз», а в прошлом году присоединился к «Филадельфии». В прошлом сезоне он сыграл в 55 матчах за «Сиксерс», в среднем за игру набирая 18,7 очка, выполняя 5,3 подбора, 4,0 ассиста и 1,9 перехвата при реализации бросков с поля 46,1%.

Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант подтвердил свой переход в «Бруклин».

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