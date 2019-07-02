ESPN: «Майами» проведёт четырёхсторонний обмен, чтобы подписать Батлера

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» намерен провести четырёхсторонний обмен, чтобы заполучить атакующего защитника «Филадельфия Сиксерс» Джимми Батлера.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, «Майами» обменяет центрового Хассана Уайтсайда в «Портленд Трэйл Блэйзерс», защитника Джоша Ричардсона в клуб «Филадельфия Сиксерс», а защищённый пик драфта НБА-2023 в «Лос-Анджелес Клипперс», чтобы обеспечить себе подписание Батлера.

29-летний Батлер был выбран «Чикаго» на драфте НБА 2011 года под общим 30-м номером, после чего отыграл за «Буллз» восемь лет. Ещё один сезон он провёл в «Миннесота Тимбервулвз», а в прошлом году присоединился к «Филадельфии». В прошлом сезоне он сыграл в 55 матчах за «Сиксерс», в среднем за игру набирая 18,7 очка, выполняя 5,3 подбора, 4,0 ассиста и 1,9 перехвата при реализации бросков с поля 46,1%.

Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант подтвердил свой переход в «Бруклин».