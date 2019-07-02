«Голден Стэйт» выведет из обращения игровой номер Дюранта

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» выступил с официальным обращение по поводу ухода из команды форварда Кевина Дюранта.
«Голден Стэйт» выведет из обращения игровой номер Дюранта
  • Reuters

«Три года назад мы были в восторге от прибытия Дюранта — одного из лучших игроков, когда-либо игравших в баскетбол. Он подарил массу хайлайтов нашим болельщикам за время выступления за наш клуб. Сегодня, когда он открывает новую главу в своей невероятной карьере, мы благодарим Кевина за всё и желаем всего наилучшего. Более ни один игрок «Уорриорз» не сможет носить майку с номером «35» — номером, под которым играл Дюрант», — приводит пресс-служба клуба слова совладельца «Уорриорз» Джо Лэйкоба.

30-летний Дюрант играл за «Голден Стэйт Уорриорз» с 2016 года и дважды становился чемпионом лиги и MVP финала. В финале сезона-2018/19 он получил разрыв ахиллова сухожилия и, вероятно, пропустит следующий розыгрыш чемпионата.

Ранее сообщалось, что Клэй Томпсон останется в «Голден Стэйт».

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