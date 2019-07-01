СМИ: Томпсон останется в «Голден Стэйт»

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон намерен подписать новый контракт с клубом.

Как сообщает обозреватель The New York Times Марк Стэйн, получивший тяжёлую травму Томпсон согласился на максимальный контракт, предложенный клубом, — $190 млн на пять лет.

29-летний Томпсон был выбран «Уорриорз» на драфте НБА 2011 года. В среднем за карьеру он набирает 19,5 очка, выполняет 3,5 подбора, 2,3 передачи и 0,5 блокшота за матч. В шестой игре финала НБА «Торонто Рэпторс» он получил разрыв крестообразной связки левого колена, при этом его нынешний контракт истёк 30 июня, и он стал неограниченно свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Д’Анджело Рассел продолжит карьеру в «Голден Стэйт».