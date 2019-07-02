В НХЛ впервые с 2013 года предложили контракт ограниченно свободному агенту

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» сделал предложение «Каролине Харрекейнз» относительно перехода финского форварда Себастьяна Ахо.

Как сообщает пресс-служба лиги, «Канадиенс» предложили 21-летнему финну пятилетний контракт на $42,27 млн.

Это первый случай с 2013 года, когда клуб сделал предложение игроку другой команды, являющемуся ограничено свободным агентом. Согласно правилам лиги, теперь «Каролина», чтобы сохранить Ахо, должна в течение семи дней либо повторить, либо улучшить сделанное «Монреалем» предложение. В противном случае Ахо перейдёт в «Канадиенс», а «Харрикейнз» в качестве компенсации получат три драфт-пика канадского клуба — по одному из каждого раунда.

Ахо был выбран «Каролиной» во втором раунде драфта НХЛ — 2015 под общим 35-м номером. В минувшем регулярном чемпионате он стал лучшим бомбардиром «Харрикейнз» с 83 (30 + 53) очками в 82 матчах. Он также набрал 12 (5 + 7) очков в 15 играх плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Аризона» подписала контракт новичка с голкипером Просветовым.