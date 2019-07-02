«Аризона» подписала контракт новичка с голкипером Просветовым
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 20-летним российским вратарём рассчитано на три года.
Просветов был выбран «Аризоной» на драфте НХЛ 2018 года под общим 114-м номером и весь прошедший сезон провёл в Хоккейной лиге Онтарио (OHL). В его активе 53 матча за «Саджиноу Спирит», в которых он отразил 91% бросков при коэффициенте надёжности 2,94.
Ранее сообщалось, что Семён Варламов подписал контракт с «Айлендерс».