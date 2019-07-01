В армянском «Пюнике» прокомментировали возможный переход клуба в РПЛ

Короткая ссылка
Владелец армянского футбольного клуба «Пюник» Артур Согомонян прокомментировал возможное вступление своего коллектива в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Для нас переход в РПЛ был бы очень серьёзным шагом вперёд. Это подтянуло бы весь армянский футбол. Не секрет, что Россия на другом уровне, поэтому такая перспектива достаточно интересна», — цитирует владельца клуба «Чемпионат».

При этом он отметил, что для выступления в РПЛ необходим совсем другой уровень инвестиций. По его мнению, на данный момент армянским клубам трудно конкурировать с высшим дивизионом чемпионата России, поэтому правильнее было бы начать с Футбольной национальной лиги.

«В России проживает армян намного больше, чем в самой Армении, поэтому болельщики будут не только на родине, но и во многих городах России. Конечно, можно создать новый турнир, но не такой, как Кубок Содружества, который себя не оправдал, а некую свою Евразийскую лигу, тогда это будет очень сильный толчок для всех стран Евразийского союза», — заключил Согомонян.

Напомним, что приглашение в РПЛ иностранных клубов из ближайшего зарубежья допустил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Ранее сообщалось, что казахстанский клуб «Кайрат» заинтересован в участии в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить