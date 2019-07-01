Экс-футболист «Ахмата» о переходе Глушакова: Кадыров никогда не возьмёт дурака в команду

Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Андрей Федьков прокомментировал переход в чеченский футбольный клуб бывшего полузащитника и капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова.

«Сразу скажу: Рамзан Ахматович никогда не возьмёт дурака в свою команду. Да и какая вообще разница, что было в прошлом? Мне, например, достаточно, что Денис очень хороший футболист», — цитирует эксперта «Советский спорт».

Федьков также считает, что в Грозном у игрока будут все шансы вернуться на свой прежний уровень.

«Хороший тренер, хороший президент, понимающее руководство, отличные условия. Для его ситуации с перезапуском карьеры — идеальное место», — добавил он.

29 июня Глушаков подписал с «Ахматом» соглашение по схеме «1 + 1». С 2013 по 2019 год 32-летний футболист выступал за «Спартак», с которым выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.

Ранее тренер «Ахмата» Рашид Рахимов заявил, что его не смущают нефутбольные вещи, происходящие вокруг Глушакова.