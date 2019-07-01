СМИ огласили детали контракта Панарина с «Рейнджерс»
- ©Adam Lacy/Icon Sportswire
- globallookpress.com
Как сообщает Sportsnet, Панарин заключил с коллективом из Нью-Йорка соглашение на семь лет на общую сумму контракта $81,5 млн.
Срок действия контракта Панарина с «Коламбус Блю Джекетс» истёк 1 июля, и хоккеист стал неограниченно свободным агентом.
В прошлом сезоне россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29 + 58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.
Ранее клуб «Рейнджерс» подтвердил переход Панарина.