СМИ огласили детали контракта Панарина с «Рейнджерс»

Стали известны детали контракта российского нападающего Артемия Панарина с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как сообщает Sportsnet, Панарин заключил с коллективом из Нью-Йорка соглашение на семь лет на общую сумму контракта $81,5 млн.

Срок действия контракта Панарина с «Коламбус Блю Джекетс» истёк 1 июля, и хоккеист стал неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29 + 58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

Ранее клуб «Рейнджерс» подтвердил переход Панарина.