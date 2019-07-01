СМИ: Российский хоккеист Панарин перешёл в «Рейнджерс»

Российский нападающий Артемий Панарин стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».

Об этом сообщает Sportsnet.

По информации издания, россиянин заключил контракт с клубом из Нью-Йорка сроком на семь лет.

Срок действия контракта Панарина с «Коламбус Блю Джекетс» истёк 1 июля, и он стал неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29+58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Панарин отказался от восьмилетнего контракта с «Коламбусом» на $96 млн.