СМИ: Российский хоккеист Панарин перешёл в «Рейнджерс»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Sportsnet.
По информации издания, россиянин заключил контракт с клубом из Нью-Йорка сроком на семь лет.
Срок действия контракта Панарина с «Коламбус Блю Джекетс» истёк 1 июля, и он стал неограниченно свободным агентом.
В прошлом сезоне россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29+58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Панарин отказался от восьмилетнего контракта с «Коламбусом» на $96 млн.